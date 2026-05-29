İzmir'de Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

İZMİR'de yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İzmir'de bir anda bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak, nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Konak ilçesi Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, sağanağa hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların bir kısmı iş yerlerinde bulunan tentelerin altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Öte yandan yağış nedeniyle bazı semtlerde ev ve iş yerinlerinin zemin katını su bastı. Belediye ekiplerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlar suları tahliye etmek için çalışma yaptı.

