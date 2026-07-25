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İzmir'de kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

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İzmir'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadının altınlarını alan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadının altınlarını alan şüpheli tutuklandı.

?Tire Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.G'nin (66), kendisini cep telefonundan arayıp polis olarak tanıtan şüpheliye parkta altınlarını teslim ettiği yönündeki şikayet üzerine çalışma yaptı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen E.Ç'nin Bayındır ilçesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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