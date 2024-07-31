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İzmir'de kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Goncalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında ikamet eden Osman Şahin (45) ile evine gelen kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Şahin, evde kendisine ait ruhsatlı tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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