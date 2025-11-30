İzmir'de Kavga İhbarına Giden Polis Aracına Saldırı: 3 Gözaltı

İzmir'i Bayraklı ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekibinin aracına zarar verip mukavemette bulundukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tepekule Mahallesi'nde dün akşam O.D, Y.D. ve F.S. ile M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflardan şikayetçi olması üzerine M.K'yi ekip aracına aldı.

Bu sırada şüpheliler şikayetçi olmaması için M.K'yi araçtan çıkarmaya çalıştı, Y.D. ise aracın camını kırdı.

Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Y.D'nin sorgusunda, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.