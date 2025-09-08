Haberler

İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı... Fatih Erbakan: "Emniyet Teşkilatımıza Başsağlığı Diliyorum"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifa diledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifa diledi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Balçova'da karakola yapılan alçak saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve Polis Memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

Maça damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.