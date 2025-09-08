İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı... Fatih Erbakan: "Emniyet Teşkilatımıza Başsağlığı Diliyorum"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifa diledi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Balçova'da karakola yapılan alçak saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve Polis Memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi.