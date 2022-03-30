İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta oyun oynadığı sırada kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitiren 3 yaşındaki Umut Duymaz'ın cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta oyun oynadığı sırada kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitiren 3 yaşındaki Umut Duymaz'ın cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü U.I. ise ev hapsine alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta meydana geldi. U.I. yönetimindeki 35 ABC 677 plakalı kamyonet, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonetin altında kalan talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Umut'un cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde küçük çocuğun bir anda önüne fırladığını öne süren sürücü U.I., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ev hapsine alındı.

ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Umut'un cenazesi, bugün Şanlıurfa'ya gönderilerek ailesi ve yakınlarınca gözyaşlarıyla toprağa verildi.


İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi

İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Şanlıurfa, oyunlar, İzmir, Umut, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title