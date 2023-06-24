İzmir'de Kamyon Kazası: 2 Yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonun bir otomobile ve yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine sevk edildi. Serdar Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonun bir otomobile ve yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir - Aydın Otoyolu Halkapınar Mahallesi geçişinde Ziya A'nın kullandığı 66 AAC 688 plakalı kamyon, Hasan İsa B.'nin kullandığı 27 AHS 055 plakalı otomobile ve maddi hasarlı başka bir trafik kazası nedeniyle yol kenarında yaya olarak bulunan Serdar Ö. ve Alican H'ye çarptı.

Yaralanan 2 kişi, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Serdar Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.