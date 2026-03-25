Haberler

İzmir'de kalp krizi nedeniyle kaza yapan sürücü hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde kalp krizi sonucu aracıyla kaza yapan 62 yaşındaki Hamdi Kurnaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay, Mürselpaşa Bulvarı'nda meydana geldi.

Hamdi Kurnaz (62) idaresindeki 35 CVY 752 plakalı otomobil, dün Mürselpaşa Bulvarı'nda sürücünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak önce beton bariyere çarptı ardından refüje çıktı.

Sürücünün kendinde olmadığını fark eden yaya Mehmet Günay, aracı el frenini çekerek durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücüye sağlık görevlilerince bir süre kalp masajı uygulandı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurnaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aracı durdurmaya çalışırken hafif yaralanan Günay ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

