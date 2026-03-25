İzmir'de kalp krizi nedeniyle kaza yapan sürücü hastanede öldü

İzmir'in Konak ilçesinde kalp krizi geçirmesi sonucu otomobiliyle kaza yapan sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Hamdi Kurnaz (62) idaresindeki 35 CVY 752 plakalı otomobil, dün Mürselpaşa Bulvarı'nda sürücünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak önce beton bariyere çarptı ardından refüje çıktı.

Sürücünün kendinde olmadığını fark eden yaya Mehmet Günay, aracı el frenini çekerek durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücüye sağlık görevlilerince bir süre kalp masajı uygulandı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurnaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aracı durdurmaya çalışırken hafif yaralanan Günay ise tedavisinin ardından taburcu edildi.