Haberler

İzmir'de Kafe Çatısında Yangın: Karı Koca Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde bir kafede çıkan yangında, çatı katından dumanlar yükseldi. Olayda dumandan etkilenen bir karı koca hastaneye kaldırıldı. Yangının şöminden çıktığı değerlendiriliyor ve soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan 2 katlı kafenin çatı katında çıkan yangın söndürüldü. Olayda karı koca dumandan etkilendi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Muzaffer İzgü Sokak'taki kafede çıktı. 2 katlı bir kafenin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilirken, dumandan etkilenen Z.E. ve kocası M.E., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karı kocanın hastanede tedavisi devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Şömineden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel





