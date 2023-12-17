Üye Girişi
Haberler

İzmir'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Ansızca yolu Küplücealtı mevkisinde meydana gelen kazada A.T. idaresindeki Ansızca istikametine seyreden 35 PDR 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. idaresindeki 35 N 6794 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.T. ve araçta yolcu konumunda bulunan T.T. ile diğer araçtaki yolcu V.S. ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title