İzmir'de kadınlardan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki

Güncelleme:
Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubesi üyeleri, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı, İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne destek telgrafı gönderdi.

PTT Pasaport Şubesi önünde buluşan kadınlar, "Çocuk katili ABD ve İsrail'e meydan okuyoruz, direnen İran devletinin ve milletinin yanındayız" yazılı pankart açarak sloganlar attı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Yardımcısı Nuriye Kadan, yaptığı açıklamada, kadınların savaşların en büyük mağdurları olduğunu söyledi.

Kadınların emperyalizme karşı direnişin, barışın, adaletin ve bağımsızlığın en güçlü neferleri olduğunu ifade eden Kadan, "Bu yüzden yüreklerimiz bugün İranlı kız kardeşlerimizle birlikte atıyor. Irak'tan, Suriye'den, Filistin'den, Lübnan'dan, Yemen'den ve Türkiye'den milyonlar olarak bugün, İran'ın zaferi için dua ediyoruz. Zafer, emperyalist ve siyonist zalimlerle savaşan İran halkının ve tüm mazlumların olacaktır. Şafak, İran'ın zaferiyle sökecek ve tüm Batı Asya'yı aydınlatacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından PTT şubesine geçen kadınlar, destek mesajlarını içeren telgrafı İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne gönderdi.

