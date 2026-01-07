Haberler

Üniversite öğrencisi kızların fotoğrafını yayınlayan 3 kişi gözaltına alındı

Üniversite öğrencisi kızların fotoğrafını yayınlayan 3 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde "kadın öğrencilere ait kişisel verilerin izinsiz şekilde ele geçirilerek yayımlandığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde "2001 yılından bu yana kayıt yaptırmış kadın öğrencilere ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

2 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak ile Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Erişilmez Kılma ve Sisteme Veri Yerleştirme" suçları yönünden, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin bilişim sistemleri ve dijital materyallerin el konulduğu bilgisine yer verildi. Şüphelilerin işlemlerinin ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı.

"EN GÜZEL" VE "EN ÇİRKİN" BAŞLIKLARINDA OYLAMA

Fotoğraflar internet sitesine yüklenerek "en güzel" ve "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açılmıştı. Ayrıca öğrencilerin numaraları da internet sitesinde paylaşılmıştı. Bunun üzerine üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, internet sitesi kapatılmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
