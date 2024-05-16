Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 28 Şüpheliye Adli İşlem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheliye adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak akaryakıt ürünü, sigara, tütün, içki ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Mayıs tarihlerinde 28 operasyon gerçekleştirdi.

Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Konak, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde 4 ev, 12 iş yeri, 4 araç, 3 depo ve 5 kargo gönderisinde yapılan aramalarda 63,5 ton kaçak akaryakıt ürünü, 370 bin boş makaron, 321 bin 820 dolu makaron, 1167 paket gümrük kaçağı sigara, 152 bin 880 sigara sarma kağıdı, 741 kilogram tütün, 721 gümrük kaçağı puro, 690 litre taklit etiketli etil alkol, 55 şişe sahte içki, 2 bin 145 kozmetik ürünü, 946 cinsel içerikli ürün, 232 elektronik sigara cihazı ve likiti ile 346 tarihi eser, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon İzmir Güvenlik İzmir Suç Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title