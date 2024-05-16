İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 28 Şüpheliye Adli İşlem

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Mayıs tarihlerinde 28 operasyon gerçekleştirdi.

Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Konak, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde 4 ev, 12 iş yeri, 4 araç, 3 depo ve 5 kargo gönderisinde yapılan aramalarda 63,5 ton kaçak akaryakıt ürünü, 370 bin boş makaron, 321 bin 820 dolu makaron, 1167 paket gümrük kaçağı sigara, 152 bin 880 sigara sarma kağıdı, 741 kilogram tütün, 721 gümrük kaçağı puro, 690 litre taklit etiketli etil alkol, 55 şişe sahte içki, 2 bin 145 kozmetik ürünü, 946 cinsel içerikli ürün, 232 elektronik sigara cihazı ve likiti ile 346 tarihi eser, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.