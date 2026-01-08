İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen depoya yapılan baskında, 500 bin dal doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 1620 paket bandrolsüz sigara, 71 fişek ve 273 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda M.F. (61) ve Z.Ş. (52) gözaltına alındı.