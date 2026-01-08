Haberler

İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 500 bin dal makaron, 1620 paket bandrolsüz sigara, 71 fişek ve 273 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen depoya yapılan baskında, 500 bin dal doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 1620 paket bandrolsüz sigara, 71 fişek ve 273 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda M.F. (61) ve Z.Ş. (52) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu

Szymanski'ye talih kuşu! Fenerbahçe paraya para demeyecek
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi

Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu

2024 yılında yapılan o paylaşım yeniden gündem oldu