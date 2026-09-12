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İzmir'de kaçak sigara operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem

İzmir'de kaçak sigara operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem
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İzmir'in Menderes ilçesinde 30 bini dolu 90 bin makaron ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 30 bini dolu 90 bin makaron ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık faaliyetinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında C.D'ye ait iş yerinde arama yaptı.

Aramada 30 bin dolu, 60 bin boş makaron, 60 kilogram tütün ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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