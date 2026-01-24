Haberler

İzmir'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

Güncelleme:
İZMİR'in Konak ilçesinde Suriye'deki gelişmelere ilişkin izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

İZMİR'in Konak ilçesinde Suriye'deki gelişmelere ilişkin izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polise mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde toplandı. Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın açıklamasının ardından polis, grubun dağılması için uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan 50 kişilik gruba, ekipler müdahale etti. Çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
