İzmir'de 'İyilik Kanımızda Var' kan bağışı kampanyası tanıtıldı

İzmir'de ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin Türk Kızılay işbirliğiyle ülke genelinde başlattığı "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası tanıtıldı.

Konak Meydanı'ndaki Türk Kızılay'ın mobil merkezinde buluşan dernek üyeleri, kan bağışı yaptı.

Derneğin İzmir Başkanı İzzet Gündüz, burada yaptığı konuşmada, iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tutmayı şiar edinen bir camia olduklarını belirtti.

Kampanya kapsamında şubat ayı itibariyle Türkiye genelinde kapsamlı bir kan bağışı seferberliğini başlattıklarını anımsatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Bu seferberliği yalnızca bir kampanya olarak değil uzun vadeli ve düzenli bir kan bağışı kültürünün oluşmasına vesile olacak güçlü bir toplumsal çağrı olarak görüyoruz. ÖNDER'in yaygın teşkilat yapısı ve gönüllü gücüyle Türk Kızılay'ın kurumsal tecrübesini bir araya getirerek, 81 ilde eş zamanlı yürütülecek bu çalışma ile ülkemizin dört bir yanında kalıcı bir iyilik hareketi başlatmayı hedefliyoruz."