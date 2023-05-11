İZMİR'DE İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE 'DİJİTAL VATANDAŞLIK FARKINDALIĞI' EĞİTİMİ

İZMİR'de Dijital Vatandaşlık Farkındalığı projesi kapsamında işitme engelli öğrencilere dijital dolandırıcılık, siber zorbalık, taciz ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi bilgisayar öğretmeni Fatma Beyza Baş Yavuz, İşitme engelli öğrenciler, işaret diliyle iletişim kurabildikleri için internette yazılanları anlamakta güçlük çekip, kötü niyetli kişiler tarafından mağdur edilebiliyorlar. Öğrencilerimizi bu konularda bilinçlendirmeyi amaçladık dedi.

Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde, cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla internet dolandırıcılığı, sosyal medya üzerinden yaşanan zorbalık, taciz ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlarla karşı karşıya kalan işitme engelli öğrenciler için Dijital Vatandaşlık Farkındalığı projesi hazırlandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK'ın 2022 yılında Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı'nın ilkinde projeye öncülük etti. Proje kapsamında Bornova ilçesindeki Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu'nda 6 gün boyunca eğitim verdiklerini belirten İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi bilgisayar öğretmeni Fatma Beyza Baş Yavuz, İşitme engelli öğrenciler, işaret diliyle iletişim kurabildikleri için internette yazılanları anlamakta güçlük çekip, kötü niyetli kişiler tarafından mağdur edilebiliyorlar. Bu durumun önüne geçebilmek için üniversitelerden destek alarak TÜBİTAK 4008 projesi yazdık ifadelerini kullandı.

'BİLİNÇLİ KULLANICILAR OLMALARINI HEDEFLEDİK'

İşitme engelli öğrenciler için saha çalışması da yaptıklarını dile getiren Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü Öğrencilerin sorunları, dijital vatandaşlık becerileri gibi konularda anket uyguladık. Eksikleri tespit ettikten sonra 11 lise öğrencisiyle farkındalık çalışması yaptık. Dijital vatandaşlıkla ilgili eğlenceli içerikler hazırladık. Dijital kimlik oluşturma yolları konusunda öğrencilere bilgilendirme yaptık. Onlar için yararlı olabilecek uygulamalar hakkında bilgi verildi. Parolaları gizli tutmayı öğreterek bilinçli kullanıcılar olmalarını hedefledik. Proje kapsamında eğitim vermeye devam edeceğiz.

'EĞİTİMİN FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Proje kapsamında eğitim alan 10'uncu sınıf öğrencisi doğuştan işitme engelli Muhammed Onur Dildirim'in (16) babası Güven Dildirim (43) oğlunun daha önce dijital dolandırıcılık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığın belirtip, İnternette bilgisayar oyunu almak isteyen oğluma bin liralık hediye vereceklerini söyleyip, ön ödeme talep edilmiş ve kredi kartı bilgileri istenmiş. Onur da dolandırılacağını anlamadığı için cüzdanımdan kartımı alıp, bilgileri girmiş. Kartım internet alışverişine kapalı olduğu için bankadan gelen bilgilendirme mesajı üzerine alışverişi iptal ettim. Özellikle işitme engelli bireyler karşısındaki kişiyi tam olarak anlayamadığı için bu tür tuzaklara düşebiliyor. Eğitimin faydalı olacağını düşünüyorum dedi. İşitme engelli İfakat Eylül Kargacı (15) da Eğitim çok güzeldi. İnternetten zararlı ve tehlikeli olan şeylerden korunmayı öğrendim diye konuştu.(DHA)