İzmir'de belediye işçileri eylemi 5'inci gününde

Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen haklar ve haksız uygulamalara karşı 5 gündür eylemde. DİSK/Genel-İş sendikası temsilcileri, borçların bir an önce ödenmesini ve iş güvencelerinin sağlanmasını talep ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK işçilerinin, aylardır ödenmeyen haklar, TİS (toplu iş sözleşmesi) haklarının yatmaması, maaşlarının eksik yatırılması, işten çıkarılanlar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve ücretlere yönelik haksız uygulamaları gerekçe göstererek başlattıkları eylem 5'inci gününe girdi. DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube üyeleri temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ bünyesindeki işten çıkarılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan 358 işçi Kültürpark 9 Eylül Kapısı'nda bir araya gelip, basın mensuplarına açıklama yaptı. DİSK/Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, "Eylemin 5'inci gününde de ilk 4 günde olduğu gibi bir kez daha taleplerimizi açıkça ifade etmek istiyoruz. Sosyal haklarımızın ödemelerindeki uzunca bir süredir yaşanan gecikmelerin bir an önce sonlandırılmasını, kabul edilebilir bir ödeme takvimi yaratılmasını ve bu ödemelerin de kısa vadede hesabımızı geçmesini talep ediyoruz. Ayrıca, esas en can alıcı yer, bu havuz sistemi denen 358 arkadaşımın ekmeğinden, aşından iş güvencesinden yoksun bırakıldığı sistemin bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz. Bizim sadece tek bir derdimiz var. Aşımız, ekmeğimiz ve onurumuz. Burada bu alın terimizin, emeğimizin onuruna gereken saygı gösterilene kadar da ve taleplerimiz karşılanana kadar da bu mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi.

'SAAT13.00'DA GÖRÜŞME OLACAK'

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise "Dün akşam saatlerinde belediyeden bir çağrı geldi. Toplu Sözleşme Daire Başkanımız Faruk Saral bugün İzmir'de. Saat 13.00'te belediye yönetimi ile bir görüşmenin olacağı masaya davet var. Umarım bugün bu davette havuz sistemi son bulur, geciken ödemelerimizin yapılması için en kısa dönem için bir takvim verilir ve bu mücadeleyi burada noktalarız. İnsanlar da işine mutlu bir şekilde döner" diye konuştu.

'EMEĞİMİZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

DİSK Genel İş 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz da "Asgari ücret için de yürüyoruz. Çiftçi için de yürüyoruz. Nerede daralmış, nerede sıkışmış varsa sendika olarak yanındayız. Bugün kendi emeğimiz için koşturuyoruz. Kendi emeğimiz için mücadele ediyoruz" dedi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

