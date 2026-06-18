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İzmir'de işçi servisi devrildi; 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

İzmir'de işçi servisi devrildi; 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı
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İzmir'in Kiraz ilçesinde işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde işçi servisinin şarampole devrildiği kazada Gülseren Gezginer hayatını kaybetti, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çayağzı Mahallesi Değirmendere mevkisinde meydana geldi. A.G.'nin kullandığı 35 BD 184 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, sürücünün eşi Gülseren Gezginer'in hayatını kaybettiğini sürücü ile M.G., G.K., Y.K., K.A., N.K., S.K., A.Y., S.Ş. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan A.E., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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