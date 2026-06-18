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Bir saniye bile düşünmemiş! Skriniar'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket

Bir saniye bile düşünmemiş! Skriniar'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket
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Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak duyurulduğu yayında Milan Skriniar ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Slovak oyuncu ile görüntülü görüşme yaptıklarını belirten Oğuz Çetin, Skriniar'ın tatilini yarıda kesip takımla birlikte çalışmalara erken tarihte başlayacağını ifade etti.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi ve yeni başkan Aziz Yıldırım döneminde futbol yapılanmasının önemli bir parçası tamamlandı. Kartal'ın resmen açıklandığı programda Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, takımın kaptanı Milan Skriniar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

''TATİLİNİ YARIDA KESECEK''

Skriniar ile yaptıkları görüntülü konuşmayı anlatan Oğuz Çetin, ''Kaptanımız Milan Skriniar tatil programını yapmış, önceki teknik heyetin verdiği programa göre daha ileri bir tarihteydi. Bugün kendisiyle görüntülü görüşme yaptık. Duygularımızı ve beklentilerimizi dile getirdik, çok mutlu oldu. Hemen tatilini yarıda kesip '22-23’ünde sağlık kontrollerinde orada olacağım' dedi.''

BİRLİK VE BERABERLİK YENİDEN OLUŞTURULACAK

Çetin, ayrıca oyuncularla güçlü bir bağ kuracaklarını, birlik ve beraberliği Samandıra’da yeniden oluşturacaklarını ve bunun tribünlere ile sahadaki oyuna yansıyacağını vurguladı. 

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