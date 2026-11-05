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İzmir'de iş insanlarından tehditle para isteme iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

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İzmir'de iş insanlarından tehditle para isteme iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
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İzmir'in Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde iş insanlarından şantaj ve iş yeri kurşunlamayla tehditle para istediği öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı, firari elebaşının kırmızı bültenle aranması için işlem başlatıldı.

İzmir'de iş insanlarından tehditle para isteyen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığınca Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ettikleri iş insanlarından para istedikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, örgütün son olarak 5 Eylül'de bir iş yerini kurşunladığını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.

Aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjör ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Firari örgüt elebaşının ise kırmızı bültenle aranması için işlemlere başlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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