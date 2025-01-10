İzmir'de İklimlendirme Sistemi ile Esrar Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.B'nin Günaltay Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada, esrar yetiştiriciliğinde kullanılan fan, güç adaptörü, özel ısı ışıkları, termometre, alüminyum boru ile saksılara ekili vaziyette 35 kök Hint keneviri ve 815 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.