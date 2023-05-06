İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tire - Belevi kara yolunda Nuri İ'nin (25) kullandığı 35 CD 34 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ali Metin S. (41) yönetimindeki 35 AAR 080 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve AKS 110 ekibi sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan yaralılar, AKS 110 ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralanan sürücülerle otomobillerdeki Efe Can Ü. (18), Serhan Çelik Ş. (15), Berke M. (15) ve Sinem S. (38) hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Efe Can Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.