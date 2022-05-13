İzmir'de İha Destekli Operasyonda 118 Kaçak Göçmen Yakalandı - Haberler

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İzmir'de İha Destekli Operasyonda 118 Kaçak Göçmen Yakalandı

ANKA - Abdullah Çelebi - Güncel
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İzmir'in Urla ilçesinde, jandarmanın insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonuyla toplam 118 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (ANKA) - İzmir'in Urla ilçesinde, jandarmanın insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonuyla toplam 118 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı dün Urla'nın Zeytinler mahallesinde İHA destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, Tektaş Burnu açıklarında İHA tarafından tespit edilen 49'u Afganistan, 10'u Suriye, 20'si Mısır, 5'i Filistin ve 1'i Ürdün uyruklu olmak üzere 85 göçmen, denizde yelkenli tekne bulundu. 33 Afganistan uyruklu göçmen ise ormanlık alanda dağınık halde ilerlerken yakalandı.

Organizatör olduğu tespit edilen H.S., A.D. ve M.E.G. gözaltına alındı. Yakalanan 118 göçmen ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ANKA / Abdullah Çelebi - Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, İzmir, Güncel, Haberler

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