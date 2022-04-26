İzmir'de İha Destekli Operasyon: 89 Kaçak Göçmen Yakalandı, 12 Organizatör Gözaltına Alındı

İzmir'in Urla ilçesinde, jandarmanın insansız hava aracı destekli operasyonuyla tekne içerisindeki 12 organizatör gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramada da 89 göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Jandarmaya ait insansız hava aracı desteğiyle yapılan çalışmalarda, Zeytinler mahallesindeki Çılga Koyu açıklarında bir teknenin beklediği tespit edildi. Tekneye yapılan baskında, 12 organizatör gözaltına alındı. Bölgedeki ormanlık arazide yapılan arama çalışmalarında ise Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu 89 kaçak göçmen yakalandı.

12 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken yakalanan göçmenlerin ise Geri Gönderme Merkezi'ne nakledileceği öğrenildi.