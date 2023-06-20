İzmir'de Husumetli Olduğu Kişiyi Öldürüp Cesedini Ateşe Verdi

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, A.A. (53) husumetli olduğu Cemil Z.'yi (47) inşaat halindeki evde tabancayla öldürüp, cesedini ateşe verdi. Jandarma, olayın ardından kaçan A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Damlacık Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan Cemil Z. ile inşaat halindeki bir evde buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., yanında taşıdığı tabancayla Cemil Z.'ye ateş edip öldürdü, ardından da cesedini ateşe verdi.

Jandarma olayın ardından kaçan A.A.'yı İzmir-İstanbul Otoyolu Ulucak bağlantı yolunda yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.