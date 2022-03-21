İzmir'de hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

BERGAMA, İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Yalnızev Mahallesi'ndeki bir bağevinden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.D, Ç.K, M.K. ve E.D'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evde gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan M.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.