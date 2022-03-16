İzmir'de hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı - Haberler

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İzmir'de hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı

AA - Göksel Kayseri - Güncel
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İzmir'de hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Yelaltı Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, polise, iki şüphelinin bir evin bahçesine girmeye çalıştığı ihbarında bulundu.

İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüpheliler R.K. ve Y.Ç'yi ikametten çaldığı kablo, elektrikli panjur, artezyen pompası ve bahçe kapılarıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, R.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ekipler, el koyduğu malzemeleri sahibine teslim etti.

AA / Göksel Kayseri - Güncel

Polis, İzmir, Güncel, Haberler

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