Haberler

Hırsızlık için girilen evde işlenen cinayette 5 gözaltı

Hırsızlık için girilen evde işlenen cinayette 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde 81 yaşındaki Erdinç Kavurt, evine giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Erdinç Kavurt'un (81) evine giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Lale Mahallesi 3582 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi hırsızlık amacıyla Erdinç Kavurt'un giriş kattaki dairesine girdi. Buradan gıda ürünleri çalan şüpheliler, daha sonra yatak odasında ev sahibi Erdinç Kavurt ile karşılaştı. Yaşanan arbede sırasında Kavurt, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, 2 şüpheli kendilerini dışarıda bekleyen araca binerek kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdinç Kavurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Kavurt'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler A.M.S., H.E., R.T., H.A. ve H.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu