İzmir'de Hint Keneviri Yetiştiren Şahıs Tutuklandı

İzmir'de evine sera kurarak Hint keneviri yetiştiren Y.K., düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı. Evde yapılan aramada 30 gram skunk, bir tabanca ve çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

İZMİR'de evine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen Y.K., operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü bünyesindeki Konak Narko Alan ekipleri, bir evde sera kurulup, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Önceki gün söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 30 gram skunk, 1 tabanca, 34 adet kenevir bitkisi, 4 LED lamba, 8 yükseltici adaptör, 1 buhar makinası, 1 vakumlama makinası, çok sayıda kilitli poşet ile çok sayıda bitki ilacı ele geçirildi. Y.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
