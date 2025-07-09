İzmir'de hemşirenin ölümüne neden olan ESHOT şoförüne 2 yıl 6 ay hapis

İzmir'in Balçova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki hemşire Gizem Soylu'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan belediye otobüsü şoförü 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Haziran'da görülen duruşmaya, yaşamını yitiren Gizem Soylu'nun ikizi Sinem Soylu ile yakınları, sanık A.A. (45) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın adli tıp ihtisas dairesi raporuna göre dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve tali kusurlu olduğunu belirterek, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan hakim, sanık A.A'ya "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

A.A'nın D sınıfı sürücü belgesinin de 1 yıl geri alınmasına karar verildi.

Kaza

Balçova ilçesinde 6 Kasım 2024'te A.A. yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüsün Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda çarptığı hemşire Gizem Soylu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen iddianameyi kabul etmişti.

Sanık, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla salıverilmişti.