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Sosyal medya bu doktoru konuşuyor! Herkesin içinde hastasını azarlayıp tehdit etti

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İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuğunun tahlil sonucunun değerlendirmesini isteyen anne ile doktor aralarında yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde doktorun, hastaya karşı agresif tavırları yer alırken "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" demesi dikkat çekti.

İzmir'de Rahatsızlığı bulunan çocuğunu hastaneye getiren anne, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi. Bu sırada odasından çıkan D.B. ile hasta çocuğun ismi öğrenilemeyen annesi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına da yansıdı.

HASTA YAKININA SİNİRLENEN DOKTOR DELİYE DÖNDÜ

Kamera görüntülerinde hasta yakının, doktor D.B.'ye, "Nereye gidiyorsunuz" şeklindeki sorusu taraflar arasında tartışmaya neden oldu. Doktor D.B., "İşim var sana ne yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim" dedi. Hasta yakınının "Tabii öyledir" sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağrışmalar üzerine anne, çocuğunun yanında olduğunu ifade etti.

"SENİ MAHKEMEYE VERİRİM, ÖDERSİN 10 BİN LİRAYI"

Bu sırada araya giren bir kadın, sakinleşmesi amacıyla doktor D.B.'nin omuzuna dokundu. D.B., temas kurmasından dolayı bu kadına da tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tepecik 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

slim shady:

Bu kadından doktor filan olmaz. Buna kimi emanet edeceksiniz. Doktor sadece sınavı kazanarak olunmuyor! Ülkenin en değerli insanları arasında böylelerinin olması sinir bozucu!

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TT:

Okumak güzel şeyde, az biraz karakter, az biraz saygı, yanında çok daha iyi gider...

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Yasin Yasin:

Bu hastane de her şey sorunlu zaten, randevu bile alınmıyor.

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