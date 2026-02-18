Haberler

İzmir'de aranan 151 kişi yakalandı

Güncelleme:
İzmir genelinde düzenlenen polis operasyonlarında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 kişi yakalandı. Operasyon, 87 adreste gerçekleştirildi ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelikti.

İZMİR il genelinde polisin düzenlediği operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda dün saat 06.30'da operasyon düzenlendi. Operasyon, 24 saat sürdü.

İzmir merkez ve dış ilçelerde görevli 170 personelin katılımıyla eş zamanlı 87 adreste arama yapıldı. 'Hırsızlık', 'yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar', 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranan 151 kişi yakalandı. Firari hükümlülerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
