İzmir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü İzmir'in Çeşme ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki yolcu yaralandı. İzmir'in Çeşme ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki yolcu yaralandı. Şifne Mahallesi'nde R.T. yönetimindeki 35 RFK 44 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bayram Uçar yönetimindeki 35 RJC 98 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Bayram Uçar ile arkasındaki yolcu Şükran Uçar yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Uçar, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Şükran Uçar, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü R.T, ifade işlemi için polis merkezine götürüldü. AA / Seher Deniz - Güncel Tragger Çeşme İzmir Güncel Haberler

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