İzmir'de kümeste 124 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, güvercin kümesinde 124 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde güvercin kümesinde 124 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca satışı yaptıkları öne sürülen zanlıların evine baskın düzenledi.

Evin giriş katında bulunan güvercin kümesinde yapılan aramalarda, 124 ruhsatsız tabanca, 76 sürgü, 28 namlu ile 39 icra mili ve yayı ele geçirildi.

Olayla ilgili U.K. (41), A.K. (41) ve E.Y.K. (19) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
