İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 4 Ölü, 2 Kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bir bot battı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Karaburun ilçesi açıklarında, saat 02.00 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbarla bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 5 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 2 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen diğer kaçak göçmenler için bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
