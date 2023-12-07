İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Taksici Yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 taksici polis tarafından yakalandı. Yakalanan 9 kaçak göçmen emniyete götürüldü.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki taksi şoförü, polis ekipleri ile yaşanan takip sonucunda yakalandı. Yakalan şoför ile takside bulunan 9 kaçak göçmen emniyete götürüldü.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptığı denetimler kapsamında, Sancaklı Mahallesi yakınında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreste iki taksi olduğunu belirledi. Olay yerine gelen ekipleri fark edip kaçmaya çalışan taksi şoförü M.T. yaşanan takip sonucunda yakalanırken, takside ise 9 kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Öte yandan ekipler, başka bir taksinin aynı sokakta gözcü olarak beklediğini fark etti. Yapılan çalışmaların ardından T.A. isimli ikinci taksi şoförü de gözaltına alındı. Yakalanan 9 kaçak göçmen ve 2 taksi şoförü Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilirken, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.