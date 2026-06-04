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İzmir'de Gençlik ve Havacılık Festivali'nin prova uçuşları yapıldı

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Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kapsamında 6-7 Haziran'da düzenlenecek Gençlik ve Havacılık Festivali'nin prova uçuşları İzmir'de gerçekleştirildi. Provalarda F16, HÜRKUŞ, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kapsamında 6-7 Haziran'da düzenlenecek Gençlik ve Havacılık Festivali'nin prova uçuşları İzmir'de yapıldı.

Çiğli ilçesindeki 2'nci Hava Ana Jet Üssü Komutanlığında yapılan provalarda F16, F4E/ 2020, HÜRKUŞ, HÜRJET, T- 38M, A400M, CN-235 ve KT-1T uçaklarıyla "fil yürüyüşü" yaptı.

Ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK festival kapsamında yapacağı gösteri uçuşlarının provasını gerçekleştirdi.

Prova uçuşlarında, Türk Yıldızları'nın uçaklarında 34'üncü kuruluş yılı ile 65 bin uçuş saatine ulaşması dolayısıyla hazırlanan özel çıkartma yer aldı.

Ayrıca provalar kapsamında paraşüt atlayışları da yapıldı.

Gençlik ve Havacılık Festivali, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenecek.

"Öğrenciler ve ailelerini bekliyoruz"

SOLOTÜRK pilotu Yarbay Murat Bakıcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115'inci kuruluş yıl dönümü faaliyetleri sebebiyle İzmir'de bulunduklarını söyledi.

Bugün prova uçuşlarını icra ettiklerini belirten Bakıcı, kuruluş faaliyetleri kapsamında yapılacak Gençlik ve Havacılık Festivali'ne öğrenciler ile ailelerini beklediklerini ifade etti.

Türk Yıldızları pilotu Yarbay Kürşat Kömür ise Türk Yıldızları olarak Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kömür, Türk Hava Kuvvetlerinin disiplinini, cesaretini ve kararlılığını en iyi şekilde sergilemeye ve gökyüzünde bayrağı dalgalandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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