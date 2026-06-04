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İzmir-Gençlik ve Havacılık Festivali'nin prova uçuşları yapıldı

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Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek Gençlik ve Havacılık Festivali'nin prova uçuşları gerçekleştirildi. Provalarda F16, HÜRKUŞ, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri yaptı.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan Gençlik ve Havacılık Festivali'nin prova uçuşları gerçekleştirildi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2'nci Hava Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda yapılan provalarda; F16, F4E/2020, HÜRKUŞ, HÜRJET, T- 38M, A400M, CN-235, KT-1T uçaklarıyla 'fil yürüyüşü' yapıldı. Ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, festival kapsamında yapacağı gösteri uçuşlarının provasını gerçekleşti. Prova uçuşlarında Türk Yıldızları'nın uçaklarında 34'üncü kuruluş yılı ile 65 bin uçuş saatine ulaşması dolayısıyla hazırlanan özel çıkartma uygulandı. Ayrıca provalar kapsamında paraşüt atlayışları da gerçekleştirildi. Gençlik ve Havacılık Festivali, 6-7 Haziran'da 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenecek.

'TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Provalarda yer alan, SOLOTÜRK tim lideri Yarbay Murat Bakıcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci kuruluş yıl dönümünü faaliyetleri nedeniyle burada bulunduklarını söyleyerek, "Bugün prova uçuşunu icra ettiğimiz kuruluş yıl dönümü faaliyetleri kapsamında 6 ve 7 Haziran tarihlerinde Çiğli ilçesinde Gençlik ve Havacılık Festivalimiz olacak. Bu festivale tüm öğrencilerimiz ile ailelerini bekliyoruz. Bu coşkumuzu bizlerle birlikte yaşamanızı istiyoruz. Baba ocağımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 115'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bizler gök vatanın savunucuları olarak sizleri gök vatanda sevgi ve saygıyla selamlıyoruz" dedi.

'BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türk Yıldızları tim lideri Hava Pilot Binbaşı Kürşat Kömür ise Türk Yıldızları olarak Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Türk Yıldızları olarak, Türk Hava Kuvvetleri'nin disiplin cesaret ve kararlılığını en iyi şekilde sergilemeye ve gökyüzünde bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber: Ruken KADIOĞLU/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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