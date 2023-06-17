İzmir'de genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü

İzmir'in Urla ilçesinde eşiyle pansiyonda kalan genç kadın, kabloyla boğulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, pansiyonda konaklayan Rıfat Y. (26) ile eşi Dudu Y'den (21) haber alamayan pansiyon görevlileri akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Dudu Y'nin odada hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının boynuna dolanan kabloyla boğulduğunu belirledi.

Genç kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim eden cenaze, Urla Çarşı Hoca Ali Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

8 ay önce evlenmişler

Polis ekipleri, cinayeti işlemiş olabileceği değerlendirilen Rıfat Y'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftin 8 ay önce evlendikleri, eşyalarını satıp bir süredir pansiyonda yaşadıkları öğrenildi. Rıfat Y'nin madde bağımlısı olduğu da öne sürüldü.