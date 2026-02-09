Apikam'da "Sergi Söyleşileri" Başlıyor

(İZMİR) - Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin (APİKAM) yeni söyleşi dizisi "Sergi Söyleşileri", " İzmir'de Fotoğrafçılığın Doğuşu: İlk Ustalar, İlk Stüdyolar" başlıklı oturumla 12 Şubat'ta başlıyor. "İzmir Fotoğrafhanesi – Görsel Hafızanın İnşası (1840–1922)" sergisini odağına alan söyleşinin konuğu, serginin küratörü Aybala Yentürk olacak.

"İzmir Fotoğrafhanesi – Görsel Hafızanın İnşası (1840–1922)" sergisini odağına alan söyleşide, 1840 yılının şubat ayında İzmir'e gelen Fransız gezginlerin gemi güvertelerinde gerçekleştirdiği başarılı dagerotip çekimlerinden yola çıkılarak, kentin fotoğrafla kurduğu erken dönem ilişki ele alınacak."

19. yüzyılın ortalarından itibaren ağırlıklı olarak Avrupalı, Rum, Ermeni ve Levanten fotoğrafçılar tarafından işletilen ilk profesyonel stüdyoların kentteki konumlanışı, dönemin toplumsal yapısı ve çok kültürlü yaşamla ilişkisi üzerinden değerlendirilecek.

Müslüman toplumun suret üretimine temkinli yaklaşımına karşın, Levanten ailelerin yanı sıra Rum ve Ermeni toplulukların portre çektirme kültürünü hızla benimsemesi, kentin erken dönem görsel hafızasının hangi kesimler üzerinden şekillendiğini ortaya koyan belirleyici bir unsur olarak gündeme getirilecek. Serginin küratörü Aybala Yentürk de söyleşiye konuk olarak katılacak.