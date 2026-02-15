Haberler

İzmir'de elektrik tellerinin üzerine devrilen ağacın neden olduğu yangın söndürüldü

İzmir'de elektrik tellerinin üzerine devrilen ağacın neden olduğu yangın söndürüldü
Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli fırtına yüzünden bir ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi ve yangın çıkmasına sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde fırtınanın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ballıkuyu Mahallesi 1130 sokakta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç mahalleye elektrik sağlayan enerji nakil hattının üzerine sonra da yola devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen elektrik firması ekipleri, kontrol amaçlı mahalledeki enerjiyi kesti.

İtfaiye ekipleri yanan ağacı söndürdü.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
