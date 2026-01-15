Haberler

İzmir'de firari hükümlü ve 2 şüpheli hobi bahçesinde yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda, kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçlarından 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü S.A. yakalandı. Operasyonda otomatik tabanca, uyuşturucu maddeler ve cash ele geçirildi.

İzmir'de, firari hükümlünün yakalanması için düzenlenen operasyonda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

"Kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 29 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A'nın ilçedeki bir hobi bahçesinde olduğu tespit edildi.

Yapılan baskında hobi bahçesinde otomatik tabanca, 179 fişek, 1054,6 gram esrar, 736,29 gram kokain, 46 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 114 bin lira ele geçirildi.

Firari hükümlü ile yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
