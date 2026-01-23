İzmir'de firari hükümlü yakalandı

İzmir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kentte asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada durdurulan D.E'nin "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçlarından 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.