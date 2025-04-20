İzmir'de, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Basmane Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, üzerinde İsrail aleyhine ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlarla yürüyüşe geçti.

"Gazze ölüyor insanlık susuyor", "Katil İsrail Filistin'den defol", "İzmir uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atan kalabalık Konak Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Gökhan Temur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İSTOK Dönem Başkanı Temur, burada yaptığı konuşmada, Filistin'e yönelik saldırıların sadece bir coğrafyayı değil, insanlığı hedef aldığını söyledi.

Filistin davasının sadece mazlum bir halkı savunmak olmadığına, aynı zamanda insanlığı, barışı ve adaleti savunmak olduğuna dikkati çeken Temur, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail, bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden bir halkı sistematik olarak yok etmeye çalışıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivil şehit oldu, 115 binden fazla kişi yaralandı ya da sakatlandı. Şehit olanların büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor. Gazze'deki sağlık altyapısı İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırıları ile yıkıldı."

Temur, uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştirerek, "İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası kuruluşlar sessiz. Uluslararası hukuk ve insan hakları evrensel beyannamesi nerede? ABD her zaman olduğu gibi bu zulme destek veriyor." dedi.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de insani bir felaket yaşandığını belirten Temur, "Gazze'de yemek, su, elektrik yok, fırınlar çalışmıyor. Sokaklarda oynaması gereken çocuklar yok. Gazze'de bunlar yaşanırken, bütün bu acılara kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmış, sırtını dönmüş milyarlarca insan var. Gazze, sadece Müslümanların meselesi değil, bütün insanlığın ortak meselesi. Herkesi, bu sorumlulukta üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Filistinli Kemal Abu Avan da ülkesine destek olan Türk halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında yer aldığını belirten Avan, "???????Tarih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasını savunan o muazzam duruşunu unutmayacak." şeklinde konuştu.