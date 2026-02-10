Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Güncelleme:
İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapıldı.

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Güncel Yapılanma' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Araştırmaların ardından bugün belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde bulunan FETÖ şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
