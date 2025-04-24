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İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 6 Gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 6 Gözaltı
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İzmir'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli için çalışmalar devam ediyor.

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT destekli olarak, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada tespit edilen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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