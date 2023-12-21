İzmir'de FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen hücre evlerine operasyon: 16 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerler bulunuyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri'nce gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.