İzmir'de FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen hücre evlerine operasyon: 16 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri'nce gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel