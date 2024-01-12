İzmir'de FETÖ operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı

İZMİR'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü daha tutuklandı. Böylelikle dün adliyeye sevkle birlikte tutuklanan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ / PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu uygulamada adı geçen, Bank Asya'da işlemleri tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için dün sabah harekete geçildi. İzmir kent merkezi ile Karaburun, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 14 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Polis, işlemleri sonrası şüphelilerden 7'si dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 7 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli tutuklandı, diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.